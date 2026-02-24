Desalojados 45 niños de una guardería de Poio por una fuga de gas

Cedida - POLICÍA LOCAL POIO

POIO (PONTEVEDRA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 menores y seis docentes han sido desalojados en la mañana de este martes de una escuela infantil situada en el municipio pontevedrés de Poio tras detectarse una fuga de gas en las instalaciones, según ha informado la Policía Local.

El aviso se recibió alrededor de las 11.30 horas en el centro educativo Trastes, ubicado en la avenida de Andurique número 47. De inmediato, los agentes municipales activaron el protocolo de seguridad y procedieron a coordinar la evacuación preventiva de todos los ocupantes del edificio.

Fuentes policiales han confirmado que no se produjeron daños personales y que los niños y el personal docente abandonaron el inmueble sin incidencias mientras se evaluaba el origen de la fuga.

Tras una primera valoración, el incidente podría estar relacionado con un problema de combustión en la caldera del centro, aunque deberá confirmarse mediante una revisión técnica más exhaustiva.

Además de la Policía Local de Poio, hasta el lugar también se desplazaron efectivos del parque de Bomberos de Sanxenxo y patrullas de la Guardia Civil, que colaboraron en el operativo.