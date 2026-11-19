Desalojos en colegios de Galicia por falsos avisos de bomba - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 500 alumnos del IES Laura Olmo de O Barco de Valdeorras (Ourense) han sido desalojados este jueves a causa de un nuevo falso aviso de bomba. Tras la correspondiente inspección por parte de las fuerzas de seguridad en el centro, el operativo ha finalizado sin encontrar ningún artefacto ni objeto sospechoso y los alumnos ya han vuelto a las aulas.

Este suceso se produce un día después de la oleada de amenazas falsas registrada el miércoles, cuando al menos 80 centros educativos de Galicia recibieron correos electrónicos simultáneos con avisos de bomba.

Durante dicha jornada, la provincia de A Coruña registró la mayor incidencia con 31 centros evacuados, además de registrarse intervenciones en Santiago, Lugo y Pontevedra.

En todos los casos, los equipos directivos alertaron a los cuerpos policiales tras recibir los correos, lo que activó el protocolo de evacuación preventiva y la intervención de especialistas Tédax para la revisión del interior de las instalaciones.

Con todo, la Consellería de Educación ha insistido en que algunos centros no abrieron el correo electrónico este miércoles y se están recibiendo ahora avisos de fechas anteriores.