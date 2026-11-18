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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha efectuado en la mañana de este miércoles desalojos en colegios gallegos por falsos avisos de bomba, que, según fuentes consultadas, fueron recibidos de forma prácticamente simultánea a través del correo electrónico de las direcciones de los centros.

Aunque la alarma saltó primero en la ciudad de A Coruña, donde la incidencia de estos falsos avisos ha sido alta, la Jefatura Superior de Policía ha confirmado que tienen constancia de ellos en otros puntos del territorio, como Lugo.

Según las fuentes consultadas, el 'modus operandi' es similar a lo ocurrido hace unos días en Italia. Los centros educativos recibieron un correo electrónico con esta amenaza de bomba y, a continuación, las mismas direcciones de los centros se pusieron en contacto con la Policía Nacional.

Ante ello, los agentes activaron el protocolo habitual en estos casos, que pasa por desalojar los centros para realizar una revisión de estancias y aulas. Por el momento, la Policía no puede cuantificar el alcance de lo sucedido, dado que varios de los desalojos siguen en marcha.