Desalojan parte de un edificio en O Barco de Valdeorras (Ourense) tras declararse un incendio en una vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han desalojado parte de un edificio de O Barco de Valdeorras (Ourense) tras declararse un incendio en una de las viviendas.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, un particular alertó alrededor de las 15.00 horas de que salía humo de una vivienda de la cuarta planta de un edificio de la avenida Conde de Fenosa. Según precisaba, no había nadie en el interior del inmueble.

Hasta allí se desplazaron los bomberos y el GES de O Barco, así como la Guardia Civil, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

A su llegada, los equipos de intervención indicaron que fue necesario desalojar a los vecinos de las plantas inferiores a la afectada. Sin embargo, no fue posible evacuar a los residentes de las plantas superiores debido a la importante acumulación de humo.

El fuego afectó a un colchón de la vivienda, pero no hubo personas heridas. Los bomberos extinguieron el incendio, pero continúan trabajando en la ventilación del inmueble.