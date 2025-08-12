Desalojan a vecinos de Seixalbo (Ourense) por la proximidad del fuego a las viviendas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ourense ha confirmado que se está desalojando a algunos vecinos de Seixalbo (Ourense) por la proximidad del fuego a las viviendas.

Tal como ha trasladado la policía a Europa Press, los desalojos se están realizando en Seixalbo, en las proximidades del parque empresarial de Barreiros.

La Consellería do Medio Rural informó del fuego, que se encuentra activo desde las 14.14 horas en el municipio de San Cibrao das Viñas --colindante a Ourense--, parroquia de Noalla.

Todo ello ocurre en una jornada en la que la Xunta ha decretado la Situación 2 en toda la provincia de Ourense por una "preocupante" ola de incendios, con hasta 50 al día, que achaca a una "altísima actividad incendiaria".