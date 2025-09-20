Desarticulada una organización criminal que distribuía una "importante cantidad" de cocaína en la provincia de A Coruña

Archivo - AGente de la Policía Nacional. - POLICIA NACIONAL - Archivo

Fueron detenidas seis personas en las localidades de Arteixo y Fisterra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, de forma conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña, desarticuló una organización criminal con base en Arteixo que distribuía una "importante cantidad" de cocaína en la provincia de A Coruña.

Según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado, la operación, denominada 'Roble', comenzó la tras la información recabada por los canales de colaboración con la Policía Local de Arteixo, el Grupo de Estupefacientes de UDYCO-Coruña en colaboración con el GIR del SVA en A Coruña.

Después de varios meses de seguimiento, los efectivos determinaron que la organización se ubicaba en Arteixo, desde donde distribuía la cocaína a otras localidades próximas.

Los integrantes del grupo criminal blanqueaban de diferentes formas la gran cantidad de dinero que obtenía con el tráfico de sustancias, lo cual les suponía una complicada tarea de colocación en el sistema financiero y de encubrimiento del origen ilícito del mismo.

De esta forma, identificaron al líder de la organización, que se proveía de la sustancia estupefaciente en otros puntos de la geografía gallega y después la distribuía desde Arteixo a diferentes clientes y en distintas localidades. Para ello, contaba con varios colaboradores que se dedicaban también a la distribución.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar en la madrugada del 17 de septiembre cuando los agentes actuantes realizaron, de manera simultánea, siete registros domiciliarios.

Los agentes se incautaron de casi seis kilogramos de cocaína, numerosas dosis preparadas para la venta, útiles para el corte y preparación de la droga, así como de numerosos dispositivos electrónicos.

También intervinieron 80.000 euros en efectivo y más de 100 boletos de apuestas utilizados para el blanqueo de capitales, así como varios vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, armas simuladas y pasamontañas.

En este operativo, fueron detenidas seis personas en las localidades de Arteixo y Fisterra.