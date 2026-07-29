Desarticulada una red de distribución de drogas en Lugo y A Coruña, con 11 personas detenidas

Efectos incautados por la Policía Nacional a una red de distribución de drogas en Lugo y A Coruña. - POLICÍA NACIONAL

LUGO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes que operaba en la ciudad de Lugo y en la provincia de A Coruña. La operación se ha saldado con la detención de 11 personas, de las cuales seis han ingresado en prisión tras su pase a disposición judicial.

La operación se desarrolló en cuatro fases (octubre de 2025 y febrero, mayo y junio de 2026), entre las cuales se practicaron cinco registro domiciliarios. En total, fueron incautados aproximadamente 5,8 kilogramos de cocaína y varias dosis de hachís. También se intervinieron 8.655 euros en efectivo, varias básculas de precisión, "numerosos" terminales de telefonía móvil y otros efectos para la manipulación y embalaje de la droga.

Según ha explicado la Policía Nacional, la mayor parte de la droga estaba distribuida en paquetes originales aún sin abrir. "Esta cantidad se incrementaría significativamente", ha apuntado, "en el caso de que fuese mezclada o 'cortada' con otras sustancias a fin de aumentar la cantidad y el beneficio".

Con estas 11 detenciones, los agentes han dado por finalizada la investigación y erradicados cinco puntos de venta de menudeo en la ciudad de Lugo, desde donde se vendían directamente a los consumidores. Tres de ellos estaban en la zona de sur y dos, en la zona centro.

La operación ha estado a cargo del Grupo I de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Lugo, en colaboración con el Grupo II de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Pontevedra y el Grupo de Udyco de A Coruña.