Las desavenencias con un vecino, origen de los disparos a un edificio efectuados por un hombre en A Coruña

A CORUÑA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las desavenencias con un vecino están detrás de los hechos ocurridos el sábado en la ciudad de A Coruña en la que un hombre efectuó disparos a otro edificio, en el Agra del Orzán. También se encerró en su vivienda durante unas cuatro horas para deponer su actitud tras la intervención de agentes de la Policía Nacional.

Ahora, fuentes policiales consultadas por Europa Press, han confirmado que está investigado, pero no detenido, en relación a estos hechos y tras tomarle declaración, al igual que a otro persona implicada en la discusión, han precisado. Las diligencias se han remitido al juzgado correspondiente.

"Por unas desavenencias con otro vecino efectuó disparos hacia otro edificio", han concretado fuentes policiales. Cuando los agentes se desplazaron a la zona no sabían que el arma no era de fuego real, aunque posteriormente se comprobó que era de aire comprimido.

El hombre se encerró también en su domicilio durante casi cuatro horas, pero, finalmente, se logró que depusiese su actitud. Tras prestar declaración al día siguiente, quedó en situación de investigado no detenido.

Aunque el ruido emitido por los disparos hiciese saltar las alarmas en la zona, las primeras pesquisas indicaban ya que el arma utilizada no era de fuego. Estos hechos obligaron a los agentes a acordonar la zona y establecer un perímetro de seguridad.