Descartan un crimen violento tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en un edificio abandonado de Ourense

OURENSE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras pruebas recabadas en relación al cuerpo de un hombre que apareció el sábado sin vida en Ourense, en un edificio abandonado, descartan un crimen violento.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación que han precisado que el hombre era drogodependiente y llevaba varios días muerto.

También han concretado que se están llevando a cabo gestiones de identificación del cadáver, aunque su estado deteriorado y en descomposición dificulta dicha labor. También se está a la espera de la correspondiente autopsia.

De acuerdo con lo trasladado desde de la Subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional tuvo conocimiento de la aparición del cuerpo en una casa de la Avenida das Caldas, alrededor de las 20.00 horas del pasado sábado, sin apreciar indicios de violencia.

En relación a este suceso, fuentes próximas al caso han señalado que se trata de un edificio habitualmente frecuentado por personas drogodependientes para dormir y que otra persona del entorno encontró el cadáver y se puso en contacto con una patrulla de la Policía para dar aviso de lo sucedido.