Desciende hasta el 8,2% la positividad del virus respiratorio sincitial en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tasa de positividad del virus respiratorio sincitial ha descendido hasta situarse en el 8,2% en la octava semana del año, tal y como recoge el informe semanal de seguimiento de este virus que publica la Consellería de Sanidade.

Según ha desgranado la Xunta en una nota de prensa, en la semana recogida en el informe, se observó un descenso de la tasa de consultas en todos los grupos de menores de dos años, excepto en los de menos de dos meses, donde aumentó un 13,7%.

En cuanto a las hospitalizaciones, no se registró ningún ingreso en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025 y se registró una hospitalización en los lactantes menores de dos meses.

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 92,3% en el caso de los bebés que son vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña y del 95,3% para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

Sobre ingresos hospitalarios de niños que ya pasaron alguna temporada de VRS, en la última semana se produjo un ingreso entre los nacidos del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025; y otro ingreso en el grupo de nacidos entre el 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024.

En adultos, en los datos recogidos en el último informe se registraron 28 ingresos con VRS en personas mayores de 60 años, de las cuales 21 son mayores de 80.

LIMPIEZA LOCALES

Por otro lado, la Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas), ha publicado en el Portal de Contratos Públicos la licitación de la limpieza de los locales y dependencias de los servicios y unidades de atención primaria del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza por un importe de 3.054.631 euros y un período de 24 meses.

Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el 25 de marzo para presentar sus ofertas y los centros de salud en los que se deberá prestar el servicio de limpieza objeto de este contrato son los de Vite, Fontiñas, Concepción Arenal, Galeras, Bertamiráns, Milladoiro, Brión, Bembibre, Touro, Boqueixón, Vila de Cruces, Valga, Pontecesures, Lalín, A Estrada, Silleda, Muros, Carnota, Noia, Outes, Lousame y Lira.

También se incluyen los puntos de atención continuada (PAC) de Bertamiráns, Valga, Lalín, A Estrada, Silleda, Muros y Noia. En total, la limpieza supone una superficie de 32.950 metros cuadrados.

En otro orden de asuntos, la Xunta, a través del Sergas, ha publicado en el Portal de Contratos de Galicia la adjudicación, por un importe de 823.042 euros, de los cuatro lotes de equipación de radiología digital portátil con destino al bloque quirúrgico del Hospital Novo Montecelo.

La empresa Ziehm Imaging ha resultado adjudicataria de dos de los lotes de equipación radiocirúrgico ofertados, por un valor de 296.208 euros y de 148.588 euros. Siemens Healthcare S.L. suministrará un equipo radiocirúrgico de electrofisiología, valorado en 162.866 euros; y General Electric Healthcare acercará sistemas de radiología portátil por un valor de 215.380 euros.