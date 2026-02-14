Desconvocada la huelga en GKN al alcanzar un preacuerdo para la retirada del ERE

Cientos de trabajadores de GKN se manifiestan contra el ERE que pretende impulsar la empresa, a día 1 de febrero de 2026 - CIG

VIGO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

GKN Driveline Vigo y el comité de empresa han alcanzado un preacuerdo para la retirada del Expediente Regulador de Empleo (ERE) que, en un primer lugar, iba a afectar a un máximo de 75 trabajadores. Ante este nuevo escenario, la CIG ha desconvocado la huelga prevista para iniciarse el lunes, que no contaba con el respaldo de CCOO y UGT.

Han llegado a este primer consenso tras una larga negociación que se prolongó durante 12 horas de este viernes, en las que la representación de los trabajadores ha cedido en la flexibilización de una cláusula de su contrato a petición de la empresa. Ahora, la decisión tiene que ser refrendada por la asamblea del personal antes de que se formalice.

Hasta ahora, la empresa contaba con un mecanismo de flexibilidad para poder prescindir de trabajadores durante un periodo concreto, durante el que cobran el 50% de su salario. Si hasta ahora ese tiempo era de 10 días al año por persona --como máximo, dos días al mes--, a partir del preacuerdo tomado, se ampliaría hasta los 20 días anuales, con un tope de cuatro cada mes.

Este es un mecanismo utilizado cuando disminuye la carga de trabajo por diferentes circunstancias, como cuando bajan las compras de un fabricante. Según el presidente del comité, Pedro Corral (CIG), hasta ahora habían mostrado resistencia a ampliar ese tiempo porque se ha usado "muy poco" y la medida siempre afecta a los "mismos talleres".

Con este preacuerdo, el comité ve cumplido su objetivo de que no existan "salidas traumáticas", tal y como ha remarcado en un comunicado remitido a los medios.

Asimismo, el próximo lunes una representación del órgano de representación de la plantilla se reunirá con el jefe de operaciones de GKN de Europa para pedirle que traigan carga de trabajo para la planta de Vigo y poner en valor la historia de la planta, su "buen hacer" y su capacidad de adaptación a los "continuos y diferentes" problemas productivos del sector.