Desirée Vila, nueva madrina del Banco de Alimentos de Vigo para la Gran Recogida de 2026

Desirée Vila con su peto azul de Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS

VIGO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La atleta paralímpica Desirée Vila será la nueva madrina del Banco de Alimentos de Vigo para la Gran Recogida de 2026, que se llevará a cabo en decenas de supermercados de la provincia entre los días 13 y 14 de noviembre.

Así lo ha anunciado la asociación en un acto llevado a cabo este lunes en su almacén central de Lavadores, donde la deportista recibió de la mano de responsables del Banco el peto azul que la acredita como embajadora de la campaña solidaria, tomando el relevo al anterior padrino, el chef Pepe Solla.

Enfundada ya con su chaleco azul, Vila señaló que se sentía "muy orgullosa" de ser la madrina este año, subrayando que ella conoce bien de la solidaridad de los gallegos. En este sentido, ha destacado que hace 11 años "cuando realmente ella y su familia necesitaban ayuda, la gente se volcó" y recordó que no solo su pueblo (Gondomar), si no, "también personas desconocidas" se movilizaron para costear la primera prótesis que necesitó.

"Ahora que tengo una vida completamente diferente, que soy atleta y que mi vida ha cambiado, tengo yo que hacer ese relevo devolviendo a la sociedad lo que la sociedad me ha dado", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría, agradeció públicamente que la deportista dijera "sí" desde el minuto cero que se le propuso, "sobre todo con la agenda profesional tan intensa" que tiene.

"Desirée simboliza valores que encajan perfectamente con nuestra causa: el esfuerzo, la superación personal, la capacidad de afrontar las dificultades y la resiliencia", ha añadido.

Precisamente por sus compromisos deportivos, Vila no podrá estar presencialmente participando en un supermercado durante la GR2026, por lo que apoyará la campaña a través de las redes sociales y por streaming.

Asimismo, Banco de Alimentos ha recordado que todavía se necesitan unos 400 voluntarios para la Gran Recogida de la semana que viene, por lo que han hecho un nuevo llamamiento a todos los ciudadanos a que se unan y presten solo 4 horas de sus vidas para ayudar a recaudar la mayor cantidad de comida posible para las más de 20.000 personas de la provincia que lo necesitan.