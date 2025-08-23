Desmantelada una plantación de marihuana en Oza-Cesuras (A Coruña), con la detención de un vecino

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Betanzos, ha detenido a un hombre de 41 años de edad, residente en Oza-Cesuras, como presunto autor de un delito de cultivo de droga. De este modo, ha desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una vivienda, donde se han incautado un total de 261 plantas y 30 gramos de la sustancia.

Según traslada el Instituto Armado, la investigación se inició a raíz de las quejas vecinales que alertaban sobre un "inusual y continuo" trasiego de vehículos en una vivienda de la zona de Filgueira de Traba.

Tras las pesquisas pertinentes, la Guardia Civil obtuvo indicios de que en la propiedad se estaba llevando a cabo una actividad ilícita relacionada con el cultivo de estupefacientes. Con la autorización del detenido, se realizó un registro en el domicilio.

En el interior, se descubrió una sofisticada plantación de marihuana "indoor", que se extendía por la planta superior de la vivienda. Durante la operación, se intervino un total de 261 plantas de marihuana, así como 30 gramos de marihuana ya envasada y lista para su distribución.

Además de la droga, se incautó una gran cantidad de material profesional utilizado para el cultivo, que incluía sistemas de iluminación LED, ventiladores, higrómetros, termómetros, fertilizantes, una balanza digital y una termo selladora.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos.