Desmantelan en Ribeira un punto de tráfico de drogas que se salda con dos detenidos

Bienes incautados en el operativo de Ribeira (A Coruña) - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Ribeira (A Coruña) un punto de tráfico de drogas, que se ha saldado además con dos detenidos.

Según informan en un comunicado, las detenciones se enmarcan en la operación antidroga denominada 'ROSE II'.

De los dos detenidos, el principal investigado utilizaba su vivienda familiar para la venta de drogas e incluso permitía su consumo en el interior. La otra persona detenida le daba apoyo y hacía a veces del principal investigado cuando este se encontraba ausente.

Como resultado de los registros se han incautado 1.092 gramos de cocaína, 7,2 gramos de heroína, y 31.080 euros.

Además de la sustancia estupefaciente y el dinero, se han podido intervenir balanzas de precisión y útiles para la manipulación y el consumo de la droga, sustancia para el corte y su adulteración, cuadernos con anotaciones que infieren las distintas compraventas de droga al por menor, dos pistolas simuladas, tres escopetas, una catana, varios efectos de procedencia desconocida como tres patinetes eléctricos y una bicicleta eléctrica.

En el dispositivo policial para llevar a cabo los registros domiciliarios se contó con el apoyo operativo de la UPR, especializada en entradas y seguridad de espacios, y guías caninos, especializados en la detección de drogas y billetes de curso legal, ambos de la Comisaría Provincial de A Coruña.

Tras tramitarse las correspondientes diligencias policiales, los detenidos serán puestos a disposición judicial.