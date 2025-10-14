Detenida por un crimen en A Coruña la mujer condenada a 144 años de cárcel por asesinar a ancianas en Cataluña

A CORUÑA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gallega Remedios Sánchez Sánchez, condenada hace casi dos décadas a 144 años de prisión por el asesinato de varias ancianas en Cataluña, ha sido detenida por la muerte de otra mujer mayor en A Coruña, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

En concreto, está abierta una investigación por homicidio en relación al cadáver aparecido en una vivienda de la ciudad herculina a principios de octubre, en concreto el día 3, de una mujer de avanzada edad. Cinco días después se detuvo a Remedios Sánchez en la prisión de Teixeiro, de la que había salido durante un permiso penitenciario.

A la cárcel, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional que procedieron a la detención de la mujer, condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a tres ancianas, la tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

La sentencia la condenó también al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas, mientras que la absolvió de otro delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar entre junio y julio de 2006 en Barcelona, unos asesinatos calificados entonces como "especialmente violentos" y sin capacidades de defensa. Todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios.