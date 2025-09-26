Detenida una empleada del hogar en Pontevedra por robar joyas y objetos valorados en más de 300.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Pontevedra detuvo a una empleada del hogar por robar joyas y diversos objetos valorados en más de 300.000 euros en el domicilio en el que trabajaba.

Según ha informado el Cuerpo policial, la mujer aprovechó el acceso a las habitaciones para sustraer pulseras, medallas, anillos, monedas de oro, pendientes, placas y colgantes de oro, y otros artículos de lujo, como bolsos.

La mujer, después de robar los objetos, los vendía en diferentes establecimientos de 'venta de oro' de Pontevedra y Valladolid, en los que consta hasta un total de 19 joyas vendidas, haciéndose pasar por su legítima propietaria.

La investigación comenzó después de que el hijo de la propietaria denunciase los hechos y los agentes identificaron y localizaron a la presunta autora y procedieron a registrar su domicilio.

Los agentes recuperaron numerosas joyas y objetos que fueron devueltas a su legítima propietaria, una mujer especialmente vulnerable de avanzada edad y enferma.

Además de las joyas destacan, entre los efectos sustraídos, dos libros, uno de ellos un facsímil, adquiridos hace muchos años por casi 4.000 euros cada uno y que, en la actualidad, habrían duplicado su valor.