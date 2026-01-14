Detenida una mujer en Vigo tras ocultar 100 gramos de hachís en su ropa interior

Archivo - Detenidos en Vigo los cuatro ocupantes de un coche robado, que habían tratado de extorsionar al dueño del vehículo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VIGO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en la carretera de Camposancos de Vigo a una mujer tras ocultaba 100 gramos de hachís en el interior de su ropa interior.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos se produjeron el día 2 de enero cuando los agentes realizaban un control para la prevención de la comisión de hechos delictivos en la carretera de Camposancos.

Fue entonces cuando uno de los agentes se percató de que un vehículo, al observar el control, desaceleró y comenzó una maniobra para tratar de evadir el control policial.

Por ello, los policías se dirigieron al conductor del vehículo y le solicitaron que estacionase en la zona de registro y control donde identificaron a las dos personas que ocupaban el coche.

De esta forma, los agentes observaron que la acompañante estaba nerviosa y se tocaba la zona del pecho y, ante esto, procedieron a un registro de seguridad donde le localizaron, en el sostén, un envoltorio de plástico transparente que contenía en su interior una sustancia prensada marrón, con un peso de 100 gramos.

Los agentes procedieron a detener a la mujer y, una vez en comisaría, le localizaron en el interior del bolso 550 euros en billetes de 50 euros.