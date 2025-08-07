Detenida una pareja en Lugo e incautado un cuchillo tras una agresión mutua

LUGO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una pareja ha sido detenida en Lugo tras protagonizar una discusión en un inmueble con una agresión mutua. En la actuación policial se incautó también un cuchillo de grandes dimensiones.

Fue durante la madrugada del 5 de agosto cuando agentes de la Policía Local tuvieron que desplazarse a una vivienda situada en la zona sur de la ciudad alertados de un caso de violencia de género.

La actuación se inició tras recibir el aviso en la sala del 092 alertando sobre gritos en un piso. Una vez en el lugar, los agentes observaron a una pareja discutiendo en la entrada del edificio.

El hombre presentaba un corte en la mano izquierda y llevaba una maleta con la aparente intención de abandonar el lugar. Al entrevistarse por separado con la mujer, los agentes comprobaron que tenía erosiones visibles en la mano derecha y marcas en los brazos.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos conforme a la legislación vigente y trasladados a dependencias policiales. Los agentes también llamaron a los servicios sanitarios y comunicaron el caso a la unidad especializada en violencia de género para el seguimiento correspondiente.