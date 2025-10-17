Detenida una pareja en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por 12 robos con violencia

Archivo - Sucesos.- Detenidos tres hombres tras un alunizaje en una nave industrial de San Sebastián de los Reyes - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa a una pareja a la que se le imputan 12 robos con violencia, en los que usaban armas blancas con las que provocaron lesiones a sus víctimas.

Según ha informado el Cuerpo policial, en uno de los robos amenazaron a un joven al que empujaron hacia un callejón y le esgrimieron una navaja para que les entregase el dinero. Cuando intentó zafarse le cortaron en un costado y le propinaron múltiples puñetazos.

La pareja se vio implicada, al día siguiente, en otro robo con violencia. En esta ocasión, se abalanzaron por la espalda sobre un joven al que golpearon en la cabeza y tras darle un puñetazo le sustrajeron el dinero y el teléfono móvil.

Los detenidos también tenía otro 'modus operandi'. En varias ocasiones, la mujer mantenía voluntariamente relaciones sexuales con la víctima, para acto seguido aparecer su marido y robar todo el dinero y amenazar a la víctima con una navaja.

La Policía Nacional ha indicado que esta pareja "está detrás de la mayoría" de robos con fuerza ocurridos en Vilagarcía en los últimos meses.