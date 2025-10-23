Detenida en Pontevedra una cuidadora de personas con alto grado de dependencia por robar joyas de más de 10.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en Pontevedra a una cuidadora de personas con alto grado de dependencia por robar joyas valoradas en más de 10.000 euros en las viviendas en las que trabajaba.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, los agentes localizaron a cuatro víctimas especialmente vulnerables y tratan de localizar a más víctimas.

La cuidadora aprovechó el acceso a las habitaciones para sustraer pulseras, cadenas, pendientes, broches y colgantes de oro, algunas de ellas de gran valor.

La detenida tras producirse las sustracciones vendía las joyas en diferentes establecimientos de 'compra-venta de oro' de Pontevedra, en los que realizó 16 ventas constatadas.

La investigación comenzó depués de que una hermana de una de las víctimas presentase una denuncia. Así, tras las gestiones realizadas los agentes identificaron y localizaron a la presunta autora que fue detenida por un delito de hurto continuado.

Las joyas que fueron recuperados por el grupo de investigación de la Policía Nacional y mostradas a sus legítimos propietarios, que las reconocieron como suyas.