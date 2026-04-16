Detenida una trabajadora a domicilio acusada de robar y vender joyas a vecinos que atendía en O Carballiño (Ourense)

Detenida una trabajadora a domicilio por robar y vender joyas de vecinos a los que atendía en O Carballiño (Ourense) - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ribadavia (Ourense) ha detenido a una trabajadora de ayuda a domicilio por un presunto delito de hurto continuado con el agravante de abuso de confianza y de vulnerabilidad de víctimas, al robar y vender joyas a los vecinos de avanzada edad a los que atendía en el municipio ourensano de O Carballiño.

Según ha informado la Comandancia a través de un comunicado, la operación comenzó en enero de este mismo año después de una denuncia interpuesta por una vecina de Ribadavia, a causa del hurto sin fuerza de joyas en su domicilio.

A raíz de la querella, los agentes lograron constatar que una de las trabajadoras de ayuda a domicilio que prestaba servicios en la vivienda de la denunciante había vendido entre 2024 y 2025 múltiples joyas en establecimientos de compra y venta en O Carballiño y Ourense.

Así las cosas, la Guardia Civil procedió al reconocimiento de los efectos sustraídos, verificando la posible existencia de más víctimas. Finalmente, los agentes consiguieron localizar un listado de personas que habían sido atendidas por la misma sospechosa, resultando en 14 víctimas totales y 38 joyas reconocidas por sus respectivos propietarios.

La Comandancia ha ratificado que el importe total de los efectos vendidos por la detenida asciende a más de 30.000 euros, a pesar de que "no se han podido reconocer la totalidad de las joyas, por tratarse de personas de avanzada edad y algunas ya fallecidas". La detenida ha sido ya puesta a disposición judicial.