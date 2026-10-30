Detenida una vecina de Ames (A Coruña) por estafar más de 6.500 euros con el alquiler de una vivienda

Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de O Milladoiro, en el municipio de Ames (A Coruña), como presunta autora de un delito continuado de estafa, tras arrendar el inmueble en el que ella misma residía, empleando para ello una identidad ficticia, y apoderándose de cantidades en metálico que nunca llegó a reintegrar.

Según ha informado el Instituto Armado, el inmueble pertenece a una sociedad mercantil que se lo había cedido únicamente durante el periodo estival, por lo que la inquilina carecía de permiso para subarrendarlo. En concreto, la sospechosa anunciaba el alquiler del piso en una plataforma digital inmobiliaria bajo un alias falso y contactaba con los interesados mediante un teléfono a nombre de otra persona.

Asimismo, concertaba visitas presenciales al inmueble presentándose como familiar de la supuesta propietaria y exhibía las llaves. Una vez mostrada la vivienda, solicitaba el pago en efectivo de importes de entre 440 y 1.200 euros en concepto de fianza y mensualidades adelantadas, bajo el pretexto de realizar reformas previas al ingreso de los inquilinos.

Tras entregar un recibo y comprometerse a formalizar el contrato, aplazaba el acceso hasta cortar la comunicación. La intervención policial se inició en agosto, después de que una patrulla identificara a la mujer por una infracción de tráfico y la arrestara al constar un señalamiento judicial en vigor.

Las indagaciones permitieron constatar que hasta 52 personas interactuaron con ella, habiendo formalizado denuncia un total de seis. Y fue el pasado 18 de octubre cuando se activó un dispositivo en coordinación con la Policía Local de Ames que culminó con su detención.

Con todo, las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia competente y la Guardia Civil ha solicitado la colaboración de posibles ciudadanos afectados en los últimos seis meses.