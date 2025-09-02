Detenidas cinco personas en Ribadeo acusadas de robar en viviendas a las que accedían por la fuerza

La Guardia Civil tiene abierto el operativo para localizar los efectos sustraídos y devolverlos a sus dueños

LUGO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido detenidas en Ribadeo (Lugo) por la Guardia Civil, a las que acusan de cometer al menos seis robos en viviendas de esa misma localidad, en las que entraron por la fuerza.

Según la investigación, todavía en curso, los presuntos autores accedían a los inmuebles forzando puertas y ventanas. En algunos casos empleaban taladros para manipular los bombines de las cerraduras, lo que les permitía entrar y poder así sustraer objetos de todo tipo.

El operativo policial continúa abierto con el objetivo de localizar el destino de los numerosos efectos sustraídos y proceder a su recuperación para devolverlos a sus legítimos propietarios.

Tras una compleja investigación, los agentes lograron reunir pruebas que vinculan a los detenidos con los robos cometidos. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Mondoñedo (Lugo), encargado de la causa.