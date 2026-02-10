Detenidas dos personas en A Coruña acusadas de cuatro robos con fuerza en vehículos

Archivo - Vehículo Policía Nacional recurso. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

A CORUÑA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de A Coruña ha detenido a dos personas relacionadas con cuatro robos con fuerza en vehículos estacionados en diferentes zonas de la ciudad.

Según ha comunicado la Policía, el primero de los robos se produjo el pasado día 5 de febrero en el interior de un garaje de la calle Álvaro Cunqueiro.

La segunda detención ocurrió en la madrugada del día 6, por parte del Grupo de Atención al ciudadano. En esta ocasión, una mujer fue sorprendida in fraganti cuando fracturaba la ventanilla trasera de un vehículo estacionado en la vía pública, en la calle Cardenal Cisneros.

La misma mujer volvió a ser detenida al día siguiente cuando acababa de robar en dos vehículos aparcados en las calles Francisco Catoira y Mariana Pineda. En el momento de la detención portaba los objetos sustraídos en estos turismos, que posteriormente fueron reintegrados a sus propietarios.

La Policía ha trasladado que la detenida fue puesta a disposición judicial, donde se decretó su ingreso en prisión.