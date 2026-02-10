Detenidas dos personas tras hallar cinco animales muertos y otros cinco en malas condiciones en un inmueble en Abegondo

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer tras encontrar en su domicilio de la localidad coruñesa de Abegondo a cinco animales muertos en avanzado estado de descomposición y otros cinco en malas condiciones.

Tal y como ha trasladado el Instituto Armado, la detención se produjo después de que se tuviese conocimiento de la posible existencia de animales abandonados en un inmueble de la parroquia de Crendes.

De este modo, los agentes se desplazaron hasta el lugar, donde realizaron una inspección de la zona y constataron que del interior del bajo del domicilio emanaba un fuerte olor a putrefacción.

Así, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para entrar y hallaron los cuerpos de cinco animales de producción en avanzado estado de descomposición y otros cinco vivos en "unas deplorables condiciones higiénico-sanitarias".

Por estos hechos, se le imputan a los dos detenidos un delito de maltrato animal, otro de abandono de animales y un tercero contra la salud pública.