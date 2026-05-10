Detenidas 5 personas en un operativo de la Guardia Civil en una vivienda de Carballo (A Coruña)

Un operativo de la Guardia Civil en Carballo (A Coruña) finaliza con cinco personas detenidas tras el registro de una vivienda, a 2 de mayo de 2026.- GUARDIA CIVIL DE A CORUÑA

A CORUÑA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de la Guardia Civil llevado a cabo el 2 de mayo en Carballo (A Coruña) terminó con la detención de cinco personas, según han informado fuentes oficiales. Sin embargo, las mismas no han aclarado el motivo del mismo.

La intervención se efectuó en la rúa Mahón mediante la entrada y registro en una vivienda. Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) llevaron a cabo el asalto táctico para asegurar el inmueble de forma rápida, en base al relato del Instituto Armado.

Al mismo tiempo, los especialistas de la Policía Judicial procedieron a la inspección "minuciosa" del lugar para recabar pruebas y evidencias delictivas. En el vídeo compartido se observa cómo extrajeron del edificio cajas con documentación. El dispositivo concluyó con un balance final de cinco personas detenidas.