Detenidas tres personas en A Coruña relacionadas con el menudeo de drogas

Paquetes de droga incautados en A Coruña. - POLICÍA NACIONAL

A CORUÑA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo entre el martes y el miércoles a tres personas en A Coruña relacionadas con el menudeo de drogas y que portaban diferentes cantidades de sustancias estupefacientes.

Según ha trasladado en una nota de prensa, el cuerpo policial realizó el pasado día 5 de mayo dos intervenciones policiales relacionadas con el tráfico de drogas a pequeña escala.

La primera actuación, ha detallado, tuvo lugar a las 19.00 horas en la Avenida dos Mallos, cuando un varón fue interceptado en la vía pública, portando seis gramos de cocaína y cuatro gramos de la droga sintética MDMA. Además, portaba 380 euros en efectivo.

La segunda intervención, sucedió sobre las 20.30 horas, en la Ronda de Nelle. En esta ocasión, un hombre, sorprendido por la presencia policial, arrojó un pequeño paquete al interior de un portal para después abandonar el lugar. A continuación los agentes comprobaron que el paquete contenía 13 gramos de cocaína rosa y el hombre fue detenido a pocos metros.

La tercera detención fue llevada a cabo por la Brigada Móvil-Policía en el Transporte a las 17.00 horas de este miércoles. Los agentes de esta unidad, dentro de su función de garantizar la seguridad ciudadana en los medios de transporte colectivos, localizaron a un individuo que estaba esperando en la dársena de salida de la estación de autobuses y portaba ocultas sustancias estupefacientes.

En concreto, se detectaron 300 gramos de hachís distribuidos en tres paquetes diferenciados, repartidos en el interior del forro de su chaqueta. El ya detenido intentó huir de los agentes y salió corriendo en dirección al centro comercial próximo, resultando alcanzado por los policías en la calle Alcalde Marchesi.