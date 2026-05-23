Detenidas tres personas en la desarticulación de un punto de venta de drogas en Noia (A Coruña)

Objetos robados e intervenidos en la operación 'Patineta'. - GUARDIA CIVIL DE A CORUÑA

A CORUÑA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Boiro detuvo a dos hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de receptación, en la desarticulación de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el municipio coruñés de Noia.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron en la fase de explotación de la operación 'Patineta', que comenzó a principios de año tras tener conocimiento de la existencia de un punto de venta de estupefacientes.

Durante la operación, que estuvo tuteladas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Noia, los efectivos actuantes localizaron el inmueble en el que se cometían los ilícitos y comprobaron que los detenidos se desplazaban en patinete o bicicleta por la localidad para entregar la sustancia estupefaciente.

Los agentes registraron la vivienda y encontraron diversos objetos procedentes de varios robos ocurridos en la zona, entre ellos, semienterrada en la parte posterior de la vivienda, una caja registradora de seguridad sustraída unos días antes en un establecimiento hostelero de la localidad, valorada en 10.000 euros.

La Guardia Civil detuvo a las tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de receptación. También incautaron los efectos encontrados, que fueron restituidos a sus legítimos propietarios.