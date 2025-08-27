Detenidas tres personas al desarticular un grupo especializado en robar cobre en las provincia de Lugo y A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desarticuló una banda especializada en el robo de cable de cobre y detuvo a tres de sus principales integrantes, este grupo supuestamente estaría implicado en cuatro delitos de robo de cable de cobre en las provincias de Lugo y A Coruña.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación tuvo lugar los últimos meses tras tener constancia de la sustracción de importantes cantidades de cable de cobre utilizado en telefonía.

Los agentes identificaron a los integrantes de este grupo itinerante, todos ellos residentes en Valencia, los cuales establecían su epicentro operativo en las localidades de Guitiriz (Lugo) y Betanzos (A Coruña).

De esta forma, se desplazaban desde su base a diferentes ubicaciones para la vigilancia y selección de objetivos, preferentemente zonas rurales boscosas próximas a carreteras secundarias, aprovechando la gran dispersión de líneas fuera del alcance de la vista, tratando con ello de dificultar su localización.

Una vez seleccionado el objetivo, el grupo, perfectamente estructurado y jerarquizado, se desplazaban en varios vehículos que previamente alquilaban en Valencia a nombre de otros miembros no fichados de la organización, con el objetivo de dificultar la labor investigadora.

El primer vehículo era el encargado de las labores de lanzadera, tratando de detectar los posibles controles policiales e informando en tiempo real al resto de vehículos.

Los robos lo realizaban en horario nocturno que, unido a su gran movilidad geográfica y al constante cambio de ubicación, complicaba notablemente su detección y seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad.

Una vez en el lugar, los integrantes del grupo cortaban los cables del tendido telefónico en secciones de dos ó tres metros de longitud para su carga en una furgoneta e iniciaban el traslado hasta el punto de ocultación.

Durante la investigación los agentes determinaron la posible ubicación del próximo robo, estableciendo un dispositivo especial de seguimiento y vigilancia, el cual llevó a la interceptación del grupo en el momento en el que iban abandonar la provincia.

Tras registrar dos vehículos, los agentes localizaron 4.400 kilogramos de cable de tendido telefónico, herramientas de corte, una escalera, una linterna, ropa oscura y varios pares de guantes.

También portaban 1.770 euros en metálico e intervinieron uno de los vehículos y los efectos encontrados, restituyendo el cable de cobre a su legítimo propietario.

La investigación sigue abierta y no descartan más detenciones. El valor del material sustraído supera según las estimaciones de los investigadores los 60.000 euros.