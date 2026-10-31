Detenidas tres personas por robar y vender material de obra de la empresa en la que trabajaban en Fene (A Coruña)

Material recuperado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

FERROL 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Fene han detenido a tres personas como presuntas autoras, aunque en distinto grado de participación, de los delitos de apropiación indebida, receptación de material de obra, estafa y falsedad documental. Una de ellas, además, está siendo investigada por un delito leve de coacciones.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en nota de prensa, con las detenciones se da por concluida la operación Baa-Fene, una investigación encaminada al esclarecimiento de la sustracción y posterior comercialización ilícita de suministros e iniciada a raíz de la denuncia interpuesta por los responsables de una empresa ubicada en el polígono industrial de Vilar do Colo.

Según pudo determinar la investigación, los empleados detenidos aprovechaban la finalización de los trabajos contratados para apropiarse del género presuntamente sobrante, sin el conocimiento ni la autorización de la entidad propietaria.

Después, los presuntos autores revendían el material a particulares o a otras sociedades, ocasionando un perjuicio económico a la empresa de más de 6.000 euros.

La operación finalizó con la identificación de los implicados en la trama, tanto de los responsables de la apropiación indebida del material en las obras como a quien presuntamente se encargaba de receptar los lotes sustraídos para su reventa a terceros. Los presuntos culpables, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición