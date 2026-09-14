Detenido por amenazas graves a una mujer y le intervienen 2 armas y cocaína en una caja oculta en el monte en Nigrán

Efectos intervenidos a un hombre detenido por amenazas graves a una mujer en el ámbito de violencia de género, y al que intervinieron dos armas y cocaína, ocultas en una caja en un monte de Nigrán (Pontevedra). - GUARDIA CIVIL

VIGO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el área de Vigo a un hombre de 43 años de edad por amenazas con arma de fuego en el ámbito de la violencia de género, y le han intervenido dos armas y unos 10 gramos de cocaína, que fueron encontrados en una caja oculta en una zona de monte en Nigrán (Pontevedra).

Según han informado fuentes de la Comandancia, la investigación se inició a raíz de una denuncia de una mujer que explicó que este hombre la había amenazado a ella y a sus hijos menores de edad con un arma de fuego. La denunciante relató que se habían producido varios episodios de este tipo en los últimos meses, el último, el día anterior a poner la denuncia.

En el marco de las pesquisas, los agentes del Equipo Viogen de Vigo y de uno de los puestos del área detuvieron al varón, como presunto autor de un delito de amenazas con arma de fuego y otro de coacciones en el ámbito de la violencia de género.

Además, los agentes encontraron una caja que contenía las armas supuestamente empleadas por el hombre, y que estaba oculta en una zona de monte de Nigrán. En concreto, se trataba de un arma de fuego del calibre 6,35 y un revólver del calibre 38, para las que el investigado no tiene licencia, además de munición para ambas.

Junto a las armas fueron localizadas dos básculas de precisión y unos 10 gramos de una sustancia en polvo blanca que podría ser cocaína (pendiente de análisis de confirmación).

El detenido, junto con las armas y el resto de efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del tribunal de instancia de Vigo, sección de instrucción, plaza 4, que ordenó el ingreso en prisión del hombre.