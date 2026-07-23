Detenido en Cambados el narcotraficante Moncho Vilaboa en una operación internacional contra el tráfico de drogas

VIGO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en las últimas horas en Cabados (Pontevedra) al narcotraficante Moncho Vilaboa en el marco de una operación internacional contra el tráfico de drogas.

Según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press, la operación sigue en curso y está dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) con el apoyo de la Udyco Central.

Por ahora, se encuentra bajo secreto de sumario, aunque se conoce que se ha arrestado a Vilaboa, quien había sido condenado hace años por llevar a cabo descargas de cocaína de cárteles colombianos.