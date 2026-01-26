Detenido el cuarto implicado en un asalto a un nonagenario en su vivienda de Coruxo (Vigo) para robarle 20.000 euros

1045891.1.260.149.20260126144140 Archivo - Detenidos en Vigo los cuatro ocupantes de un coche robado, que habían tratado de extorsionar al dueño del vehículo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VIGO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela han detenido a un varón, cuarto integrante del grupo que, en julio del 2025, asaltó a un nonagenario en su vivienda de la parroquia de Coruxo, donde lo maniataron y golpearon, para llevarse 20.000 euros.

Según han informado fuentes policiales, el ahora detenido se encontraba en busca y captura, y fue localizado gracias a un indicativo de Seguridad Ciudadana, que lo identificó mientras circulaba por la vía pública.

Esta detención, en una segunda fase de la llamada Operación Nona, culmina una investigación iniciada tras el asalto, y que permitió la detención, en agosto del año pasado, de otros tres implicados en estos hechos, ocurridos el 15 de julio.

Los cuatro sospechosos irrumpieron en la vivienda de la víctima y, tras amenazarlo con un arma de fuego simulada y un cuchillo, lo ataron a una silla y lo golpearon hasta que el anciano les entregó 20.000 euros y su tarjeta bancaria.

Posteriormente, los delincuentes intentaron sin éxito sacar dinero en un cajero cercano y, días después, regresaron a la vivienda de la víctima para robar una furgoneta con maquinaria de obra, que apareció luego abandonada y con numerosos daños en el parque forestal de Coruxo.

Con motivo de las detenciones practicadas en agosto, se llevó a cabo un registro en una vivienda, también situada en Coruxo, donde se intervinieron caretas, dinero en efectivo, armas simuladas, prendas usadas durante el robo y otro material relacionado con otros hechos delictivos, así como efectos que relacionaban al cuarto detenido con el asalto de Coruxo.

Al último detenido, igual que a los otros tres delincuentes, se le imputan delitos de robo con violencia en casa habitada, estafa en grado de tentativa, robo de vehículo y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, el detenido ha ingreso en prisión.