Detenido un hombre de 68 años en Lugo por acuchillar a su sobrino tras discutir por la colocación de una bombona

LUGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lugo detuvo en la tarde del pasado lunes, 13 de octubre, a un hombre de 68 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, después de agredir con un cuchillo a su sobrino de 36 años en una vivienda del barrio de Santa María de Bóveda.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20.45 horas, cuando la central del 092 recibió una llamada de emergencia alertando de que un varón había herido con un arma blanca a un familiar. Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar y localizaron a la víctima con heridas incisas en una pierna y en el brazo izquierdo, y una hemorragia abundante.

Según el testimonio del propio herido, la agresión se produjo tras una disputa doméstica originada por el cambio de una bombona de butano. Durante el altercado, su tío le habría asestado un corte en la cadera y otro en el antebrazo, cuando la víctima intentaba defenderse de un ataque dirigido al cuello.

Mientras una patrulla solicitaba asistencia médica urgente, una agente de la Policía Local prestó los primeros auxilios al herido, aplicando maniobras que resultaron decisivas para detener la hemorragia y estabilizar al hombre hasta la llegada del personal sanitario. La actuación fue calificada como ejemplar por su rapidez y eficacia, reflejando la profesionalidad y capacidad de respuesta del cuerpo policial.

Paralelamente, otro grupo de agentes accedió al interior del domicilio, donde hallaron al presunto agresor sentado frente a un ordenador, en aparente estado de calma. El hombre fue reducido y detenido en el acto, siendo trasladado posteriormente a dependencias policiales como sospechoso de un delito de tentativa de homicidio.

Durante el traslado, el detenido sufrió un episodio de pérdida de consciencia, por lo que fue atendido por el personal sanitario desplazado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde quedó ingresado bajo custodia policial.

La víctima, por su parte, también fue trasladada al mismo hospital en una ambulancia medicalizada, donde recibió atención inmediata. El agresor permanecerá hospitalizado hasta su recuperación y será puesto a disposición judicial una vez reciba el alta médica.