Detenido un hombre al desarticular un punto de venta y distribución de estupefacientes en O Temple

Desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes. - GUARDIA CIVIL DE A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cambre detuvo a un hombre, de 43 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras la desarticulación de un punto activo de venta y distribución de sustancias estupefacientes que operaba en A Barcala y Cambre.

Según explicó el Instituto Armado, la operación 'Dietur' comenzó después de que los agentes monitorizasen durante varios meses los movimientos del ahora detenido.

Durante ese tiempo constataron una actividad ilícita continuada vinculada a la distribución de sustancias prohibidas. Tras obtener los indicios necesarios y la autorización judicial pertinente, los agentes procedieron a la fase de explotación del operativo.

De esta forma, procedieron a registrar una vivienda ubicada en la zona de A Barcala y un bajo comercial situado en el casco urbano de Cambre.

Durante los mismos, los agentes intervinieron 4.834,92 gramos de hachís (valorados en 9.121,77 euros); 3.016,39 gramos de marihuana (valorados en 6.134,61 euros); 4.686 euros en moneda fraccionada; así como equipos electrónicos, diversa documentación de interés para la causa y útiles destinados al pesaje, corte, preparado y posterior distribución de las sustancias.

Al detenido le imputa un presunto delito contra la salud pública y la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.