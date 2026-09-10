Detenido un hombre tras intervenir una plantación de marihuana en Marín (Pontevedra)

Plantación de marihuana intervenida en Marín. - POLICÍA NACIONAL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional del municipio pontevedrés de Marín han detenido a un hombre tras intervenir una plantación de marihuana.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, la investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una finca anexa a una vivienda unifamiliar de Ardán en la que habría una plantación de marihuana.

Los agentes realizaron diversas gestiones y confirmaron la actividad ilícita. De esta forma, realizaron un registro y encontraron plantas de marihuana con un peso total de 45 kilos, así como múltiples cogollos en el interior de la vivienda.

El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. Asimismo, los agentes recogieron las plantas, que fueron trasladadas para su análisis e informe.