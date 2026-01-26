Detenido un hombre en Lugo acusado de herir de gravedad a un varón con un vaso roto en un pub de la calle Tui

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LUGO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de herir de gravedad el pasado fin de semana a otro varón con un vaso roto en un pub de la calle Tui, en Lugo.

Según ha trasladado la Policía, los hechos sucedieron la madrugada del pasado domingo en un establecimiento de esa zona de la capital lucense.

Hasta allí se desplazaron varias dotaciones de seguridad ciudadana para intervenir en un incidente en el que se había visto implicado un hombre de mediana edad que, tal y como ha detallado el cuerpo policial, había sufrido un corte en el cuello producido con un vaso roto.

Posteriormente, la víctima fue trasladada en ambulancia por los servicios sanitarios al Hospital Universitario Lucus Augusti con lesiones graves.

Mientras, la Policía Nacional identificó al presunto autor de la agresión, que fue detenido de forma inmediata con la imputación de un delito de lesiones graves.