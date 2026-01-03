Detenido un hombre por malos tratos a su pareja y otro por quebrantar una orden de alejamiento en A Coruña

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

A CORUÑA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido este sábado en A Coruña por quebrantamiento de una orden de alejamiento y otro ha sido arrestado por un delito de malos tratos a su pareja.

El primero de ellos fue detenido en Espacio Coruña en la mañana de este sábado y está acusado de incumplir una orden de alejamiento, según informan fuentes policiales consultadas por Europa Press.

La segunda detención --en este caso, por un delito de malos tratos a su pareja-- se produjo en un parque del barrio de Xuxán alrededor de las 15.00 horas. Ambos permanecen en dependencias de la Policía Nacional, que se ocupa de las respectivas investigaciones, y están a la espera de pasar a disposición policial.

CUATRO DETENIDOS

Estas detenciones se han producido en el mismo día en el que ha habido otras dos por sendos delitos de agresión sexual en la ciudad herculina. Por una parte, un hombre fue detenido en la madrugada del sábado por una agresión sexual a una menor en el barrio de Xuxán, que supuestamente sucedió en el interior de un ascensor.

Más tarde, a primera hora de la mañana, otro varón fue detenido en el barrio de O Ventorrillo por un delito de agresión sexual. En estos dos casos, los arrestos los efectuó la Policía Local, que después entregó a los detenidos a la Nacional.