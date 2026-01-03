Detenido un hombre por agresión sexual en A Coruña, en el barrio de O Ventorrillo

sábado, 3 enero 2026 19:23
   A CORUÑA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Local detuvo en la mañana de este sábado a un hombre en el barrio de O Ventorrillo, en A Coruña, por un delito de agresión sexual.

   Según han informado fuentes policiales, la detención, de la que no han trascendido más detalles, se produjo a primera hora del día.

   El varón fue entregado a la Policía Nacional, que se encarga ahora de la investigación. Mientras, el detenido permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

