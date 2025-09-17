Detenido un hombre de Mos (Pontevedra) al que le intervinieron una plantación de marihuana

Quedó en libertad con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sea requerido

PONTEVEDRA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Mos (Pontevedra) detuvieron a un hombre, de 50 años, por un delito contra la salud pública tras intervenirle una plantación de marihuana.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar este lunes cuando los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio del hombre.

Allí, aprehendieron un total de nueve plantas de marihuana de gran tamaño, 257 ramas de cogollos de marihuana y tres cajas conteniendo cogollos de marihuana, con un peso total de siete kilos de marihuana seca, una báscula de precisión, un deshumidificador y un foco de secado.

El detenido quedó en libertad con obligación de comparecer en sede judicial cuando sea requerido.

La Guardia Civil de Mos comenzó la investigación a raíz de varias quejas de transeúntes que comunicaban un fuerte olor a marihuana en una zona concreta de la localidad.

Tras varias vigilancias en los meses posteriores verificaron la existencia de una plantación de marihuana en un jardín de una vivienda unifamiliar.