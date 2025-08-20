Detenido un hombre como responsable de un incendio en Poio (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pontevedra detuvo a un hombre, de 34 años, con antecedentes penales como responsable de un incendio en Poio.

Según ha informado el Instituto Armado, la patrulla que estaba de servicio recibe aviso de un incendio en la localidad de Poio y al llegar al lugar localizaron a un grupo de personas que señalaron una vivienda e indicaron que el autor de los hechos estaba en el interior.

Los agentes se aproximaron al lugar y un varón les manifestó, en varias ocasiones, que era el autor del incendio. De esta forma, fue detenido como presunto autor de un delito de incendio.