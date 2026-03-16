Detenido un hombre por suplantar la identidad de un vecino de Lugo en la compra de tres vehículos

Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

LUGO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre tras recibir la denuncia de un vecino de Lugo, al que le constaban tres titularidades de vehículos a su nombre sin haber realizado ninguna compra.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, la situación fue descubierta después de que el hombre recibiese en su domicilio una multa procedente de Francia y que se correspondía con uno de los vehículos.

Ante esto, el hombre acudió a la Jefatura Provincial de Tráfico y constató que tenía tres vehículos a su nombre y que habían sido aportados supuestamente mediante operación irregular, los contratos de compraventa, transferencias y demás copias de su documento de identidad para los trámites.

La víctima también comprobó en un buscador de Internet, que uno de los vehículos aparecía anunciado para su venta en una página especializada en compraventa de automóviles.

Los agentes, en colaboración con la Policía Nacional de Tarragona, constataron que había dos asesorías como nexo para los trámites, ambas con sede en Cataluña. Asimismo, detuvieron al supuesto suplantador y falsificador documental.

La investigación continúa abierta y los agentes identificaron a una segunda persona implicada.

La Policía Nacional recuerda la importancia de no enviar nuestros documentos a menos que sea necesario, y recomienda utilizar una marca de agua en los mismos para evitar su uso fraudulento, así como en la medida que sea accesible a los trámites, el uso de la aplicación MiDNI.