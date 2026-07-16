Detenido in fraganti un joven de 25 años con la caja registradora que acababa de robar en un bar de O Porriño

Detenido joven en O Porriño por robar caja registradora en un bar - GUADIA CIVIL

PONTEVEDRA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido in fraganti a un joven de 25 años con la caja registradora que acababa de robar en un bar de O Porriño (Pontevedra).

En un comunicado, la Guardia Civil informa que este individuo cuenta con antecedentes y tiene además una orden judicial de búsqueda e ingreso en prisión.

Una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de O Porriño ha detenido a este hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El implicado fue localizado apenas unos minutos después de cometer el asalto.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de julio. Los agentes en servicio recibieron un aviso de la Central de Coordinación (COS) que alertaba de un posible robo en un establecimiento de hostelería. Al personarse en el lugar, los guardias civiles comprobaron que el cristal de la puerta de acceso había sido fracturado y que del interior faltaba la caja registradora.

Poco después, una nueva alerta vecinal comunicada al cuartel de O Porriño informó de ruidos sospechosos junto a una iglesia cercana. En este punto, los agentes sorprendieron al sospechoso "ocultándose e intentando manipular la caja registradora sustraída".

El detenido y las diligencias policiales han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil destaca que "la rapidez de esta detención ha sido posible gracias a la inestimable colaboración ciudadana".