Detenido en Lugo un hombre por violencia de género tras amenazar de muerte a su pareja

LUGO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Lugo han detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de violencia de género tras amenazar de muerte a su pareja.

Según el parte de incidencias remitido a los medios de comunicación, sobre las 01,20 horas del día 6 efectivos del grupo operativo nocturno de la Policía Local de Lugo recibieron el aviso para que se trasladasen a un piso donde una mujer había sido objeto de amenazas de muerte por parte de su pareja.

La denunciante, "en estado de ansiedad y nerviosismo", les explicó que había tenido una discusión con su actual pareja y que, en un momento dado, le dijo "o me entregas el móvil o no sales de aquí". También les explicó que no era la primera vez que recibía amenazas y que le había tirado del pelo.

Finalmente, el hombre, de 39 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales donde se instruyen diligencias para su remisión al juzgado.