Detenido en Madrid un miembro de los Trinitarios por estafar más de 80.000 euros a una mujer de Lugo

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LUGO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo en Madrid a un integrante de los Trinitarios por estafar, mediante 'vishing' y 'smishing', 80.733 euros a una mujer, de 60 años de edad, residente en la provincia de Lugo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la víctima recibió un mensaje de texto en su teléfono móvil que aparentaba proceder de su entidad bancaria.

En el mismo le alertaban de unos movimientos irregulares y el bloqueo preventivo de su cuenta de su cuenta bancaria. Además, el mensaje incluía un enlace fraudulento que redirigía a una página web que simulaba la imagen corporativa del banco, donde la perjudicada introdujo sus credenciales.

A continuación, la mujer recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por empleado de la entidad bancaria y la cual, conociendo sus datos personales, consiguió ganarse su confianza.

Durante la conversación, y bajo la apariencia de estar cancelando operaciones fraudulentas, la víctima fue guiada para autorizar, sin saberlo, transferencias realizadas por los estafadores.

La mujer, cuando se dio cuenta del engaño, acudió a las dependencias de la Guardia Civil e interpuso la correspondiente denuncia. A raíz de ello, los agentes iniciaron una investigación y consiguieron bloquear las transferencias efectuadas y la cuenta utilizada para la comisión del fraude.

De esta forma, la víctima recuperar la totalidad del dinero sustraído, que ascendía a 80.733 euros.

El operativo permitió determinar que el presunto autor formaría porte de un grupo criminal conocido como los Trinitarios, una organización dedicada, entre otras actividades delictivas, al narcotráfico, robos con violencia y estafas. La localización de este tipo de delincuentes resulta especialmente compleja debido a las medidas que adoptan para dificultar su identificación y eludir la acción policial.