Detenido un menor tras amenazar y agredir a su madre con un cuchillo y sustraer la tarjeta de su abuela

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un menor de edad por amenazar y agredir a su madre con un cuchillo y sustraer la tarjeta de crédito de su abuela antes de huir.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local, el 112 alertó de madrugada de una agresión en un domicilio, donde un menor amenazó y agredió a su madre portando un cuchillo.

El joven fue localizado en la zona de A Parda, donde inició una huida que obligó a los agentes a dividirse para realizar una persecución a pie y en vehículo hasta lograr cortarle el paso.

Al ser interceptado, relata el Gobierno municipal, el menor alzó el cuchillo con "actitud intimidatoria" hacia los policías, haciendo "caso omiso" a las ordenes, hasta que finalmente pudo ser inmovilizado.

En el registro posterior, se encontró la tarjeta robada, una considerable cantidad de efectivo, una sustancia compatible con cocaína y pastillas compatibles con MDMA. El menor fue trasladado a dependencias policiales y se notificó a su madre lo ocurrido.

VENTA DE DROGAS

También, este mes la Policía local ha sorprendido a dos menores -- uno de 16 años y otro de 14 -- realizando compra y venta de sustancias estupefacientes.

Los agentes, que realizaban labores de prevención, observaron una transacción entre los jóvenes en la vía pública. Según el Gobierno local, uno de ellos sacó de su ropa interior una bolsa con una sustancia oscura que entregó al otro a cambio de monedas.

En este contexto, los agentes confirmaron que el comprador, de 16 años, había adquirido hachís para su consumo.

Por su parte, el vendedor, de 14, portaba más trozos de hachís, material para la venta de sustancias y dinero en efectivo, lo que motivo a que se contactase con sus padres y se pusieran los hechos en conocimiento de Fiscalía de menores.