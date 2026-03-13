Detenido un segundo supuesto implicado en el ataque a seguidores del Olympique de Lyon en Vigo

Despliegue policial previo al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Celta de Vigo y el Olympique de Lyon, en los alrededores del estadio de Balaídos, horas después del altercado entre seguidores de ambos equipos. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo ha confirmado una segunda detención relacionada con los altercados registrados el pasado miércoles por la noche entre seguidores del Celta y del Olympique de Lyon.

Según fuentes policiales, la segunda detención se ha producido en la mañana de este viernes y la previsión es que, cuando declare en Comisaría, esta persona quede en libertad a la espera de ser citado por el juzgado.

De hecho, el primer detenido, arrestado este jueves por los mismos hechos, ya ha quedado en libertad, y también deberá comparecer cuando sea requerido por el juzgado.

Según han informado fuentes de la Comisaría de Vigo, los dos detenidos son integrantes del grupo Tropas de Breogán y ambos estarían implicados en una riña tumultuaria ocurrida en la noche del pasado miércoles, cuando un grupo de encapuchados, armados con palos y tubos, abordó a varios seguidores del equipo francés, que estaban en un establecimiento hostelero de la calle Areal de Vigo.

El ataque, horas antes del partido entre el Celta y el Lyon, acabó con varias personas heridas (al menos una de ellas fue trasladada a un centro sanitario), daños materiales y una veintena de identificados.

Además de estos hechos, la Policía Nacional también investiga la aparición de al menos una decena de coches con las ruedas pinchadas, estacionados en la zona de As Travesas, cerca del estadio de Balaídos. Los investigadores han constatado que varios de los coches, de matrícula portuguesa, habían sido alquilados precisamente por los seguidores del Lyon para desplazarse a Vigo.