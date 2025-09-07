Un detenido y varios identificados en las protestas propalestinas en la llegada de La Vuelta a Monforte (Lugo)

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en Vegadeo (Asturias). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un manifestante propalestino ha sido detenido por la Policía Nacional en el espacio vallado dispuesto en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en Monforte de Lemos (Lugo), donde los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17.00 horas de este domingo.

Varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante la jornada para protestar contra la participación de un equipo israelí (Israel Premier Tech) en la competición deportiva. Sin embargo, los episodios de mayor tensión han tenido lugar antes de la meta.

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones denuncian "cargas policiales" y una "represión brutal", que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, informan de que la Policía llegó a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.

La detención tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas. Este episodio ha llevado al dispositivo de seguridad a realizar un doble vallado en un punto a 150 metros de la línea de meta.