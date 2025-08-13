Detenido un vecino de Celanova por agresiones sexuales a tres mujeres sin papeles durante entrevistas de trabajo

OURENSE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Celanova (Ourense) por agresiones sexuales a tres mujeres sin papeles a las que citaba para supuestamente realizarles entrevistas de trabajo.

En un comunicado, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Ourense indica que la detención se realizó el pasado martes, 12 de agosto, en el marco de la operación 'Predator Ou'.

El detenido ofrecía a las víctimas en situación de vulnerabilidad, mujeres extranjeras en situación irregular, trabajo en labores de limpieza a través de plataformas de Internet. Tras citarlas en una nave para una entrevista previa, el individuo les realizaba tocamientos sin su consentimiento. Lleva el caso el juzgado de instrucción de Celanova.