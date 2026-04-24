Detenido un vecino de Cervo (Lugo) con numerosos antecedentes, por varios robos, un delito de lesiones y uno de daños

LUGO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo esta semana a un vecino de San Cibrao, Cervo (Lugo), de 20 años de edad, con antecedentes policiales, como presunto autor de varios delitos cometidos en la localidad y que habían generado gran alarma social.

Los agentes le atribuyen un delito de robo con fuerza en una escuela infantil, tres robos con fuerza en el interior de turismos (dos de ellos en grado de tentativa), un delito de hurto en el interior de otro vehículo, un delito de lesiones y un delito continuado de daños en el mobiliario urbano.

Los hechos se remontan a principios de abril, cuando comenzaron a registrarse en San Cibrao diversos actos delictivos y actos vandálicos. En el caso de la escuela infantil, se forzó la puerta de acceso y se sustrajo un ordenador portátil valorado en 1.400 euros, además de producirse daños materiales.

En días posteriores, se detectaron varios vehículos con las cerraduras forzadas en diferentes calles de Cervo, y de los que se sustrajeron diversos efectos.

Con respecto al delito de lesiones, se produjo el pasado 16 de abril en el interior de un edificio, donde el ahora detenido agredió a un sexagenario, causándole jeridas en cara y brazo. La intervención de un vecino, que retuvo al joven hasta la llegada de los agentes, permitió su detención.

Paralelamente, se investigaron varios daños en mobiliario urbano, por valor de unos 3.600 euros, como retirada y derribo de señales de tráfico, pintadas en instalaciones deportivas o la quema de un contenedor, que provocó un incendio cerca de unas viviendas y requirió la intervención de los bomberos.

La investigación iniciada por los agentes permitió determinar un denominador común a todos los hechos, situando al detenido como principal sospechoso, tras la coincidencia de las descripciones aportadas por víctimas y testigos. En varios de los casos fue sorprendido en el lugar de los hechos o en sus inmediaciones.

Fuentes de la Comandancia han confirmado que el investigado tiene numerosos antecedentes por hechos de similar naturaleza en distintas localidades de A Mariña Lucense, así como en el occidente asturiano y en otras zonas del territorio nacional